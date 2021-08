Virusscepticus Willem Engel roept op foto’s te maken van personeel vaccinatiecentra: “Voor later”

De Nederlandse virusscepticus Willem Engel heeft woensdag zijn volgers opgeroepen foto’s te maken van medewerkers van mobiele vaccinatiecentra. “Voor later zullen we maar zeggen”, schreef hij op Twitter. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden wil nu aangifte doen tegen de man.

“Nee tegen prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert, voor later zullen we maar zeggen.” Dat schreef Engel woensdag op Twitter. Volgens De Telegraaf werd er op meerdere plekken ook gehoor gegeven aan de oproep van de scepticus en werden gezondheidsmedewerkers belaagd met fotocamera’s. Voor de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden was het een stap te ver. “In principe mag iedereen op Twitter roepen wat-ie wil, maar als het ook wordt uitgevoerd, is het een ander verhaal. Tot hier en niet verder.”

Zij willen nu een aangifte indienen tegen Engel. De procedure loopt nog.

Engel reageerde donderdag op Twitter op de heisa. “Als ik een selfie maak, dreig ik niet met zelfmoord. Stop met de onzinnige en ziekelijk drang om intimidatie, geweld en dreigen te koppelen aan het maken van een foto! Waar het echt over gaat is namelijk dat iedereen aanvoelt dat wat gebeurt niet kan en amoreel is #stopdeprikbus” Met zijn actie had Engel het gericht op mobiele vaccinatieteams. Dat zijn bussen waar mensen zonder afspraak kunnen binnenwandelen om een prik te krijgen. Die bussen zouden twijfelaars over de streep moeten trekken.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse Engel openlijk ten strijde trekt tegen gezondheidswerkers. In ons land gaat hij vooral in de clinch met viroloog Marc Van Ranst. Engel heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen de viroloog voor laster en eerroof na meermaals discussie op sociale media.

(sgg)