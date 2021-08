Een blote buik onfatsoenlijk? Niet als het van Nina Derwael afhangt. De goudenmedaillewinnares verscheen in crop top op het podium tijdens de huldiging in thuisstad Sint-Truiden en niet veel later ook op nationale televisie. En zo moeten leerkrachten, ouders en grootouders die de trend liever niet zien, hun tieners toch zo stilaan gelijk geven: wat minder stof om het lijf is helemaal oké.