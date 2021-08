Simone Biles krijgt emotionele ontvangst in Houston

De Amerikaanse turnlegende Simone Biles is na een moeilijke olympiade terug thuis in de Verenigde Staten. De 24-jarige Biles werd op de luchthaven van Houston opgewacht door een horde fans en door haar ouders Ronald en Nellie en haar zus Rachel.

De turnster, die een boeket bloemen kreeg toegestopt, stond even de lokale media te woord en verklaarde vooral even ruimte nodig te hebben. Ze vertrok vanuit de luchthaven in een open auto naar haar woonplaats Spring. Onderweg werd ze nog toegejuicht door fans.

De Spelen van Tokio werden voor Biles een tegenvaller. Ze veroverde dinsdag nog wel brons op de balk, maar gaf door mentale problemen verstek voor de allroundfinale en de eindstrijd op de sprong, brug en vloer. Die mentale moeilijkheden kwamen eerder tijdens de teamfinale aan het licht. “Mijn hoofd en lichaam zijn niet synchroon”, was haar verklaring. Het was niet de eerste keer dat Biles kampte met wat ze zelf ‘twisties’ noemde, een soort kortsluitingen tussen geest een lichaam. Woensdag onthulde ze ook nog dat een tante aan haar vaderskant een week voor de Spelen stierf.

De Amerikaanse wilde in Tokio haar historische quadruple van Rio in 2016 herhalen, maar zover kwam het dus niet.