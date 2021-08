Oude tweet van Noor Vidts gaat rond op sociale media: had de zevenkampster een glazen bol in huis?

Nafi Thiam kroonde zich donderdag voor de tweede keer op rij tot olympisch kampioen in de zevenkamp. Noor Vidts kwam minder dan twee seconden te kort op de 800 meter om het brons te pakken. En toch kwam voor haar een droom uit, zo blijkt uit een oude tweet.

LEES OOK. De Bilzense kinesist in Team Thiam: “Puur fysiek kan Nafi in 2024 weer goud halen”

Vidts moest 3,5 seconde goedmaken op de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Oosterwegel. Onze landgenote liep alweer een persoonlijk record en won het slotnummer van de zevenkamp, maar maakte slechts twee seconden goed op Oosterwegel. Geen brons, wel vierde.

“Hier vierde worden, is gewoon zot”, reageerde Vidts na afloop. “Het is ook niet dat ik ergens iets heb laten liggen. Dit was het hoogst mogelijke. Ik doe meer dan 300 punten beter dan mijn persoonlijk record. Meer kan ik niet vragen.”

Vidts behaalt normaal gezien binnenkort haar master in de bio-ingenieurswetenschappen, een diploma waarvoor ze al jaren werkt naast de atletiek. Vijf jaar geleden was ze dan ook aan het studeren toen Thiam in Rio haar eerste olympische titel pakte. En dat leverde een wel erg leuke tweet op, die nu opnieuw rondgaat op sociale media.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De droom van Vidts kwam dus uit. En om aan te tonen dat ze echt wel ver is gekomen: ook de volgende twee tweets stuurde ze in augustus 2016 de wereld in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen