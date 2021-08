Joao Almeida verlaat Deceuninck-Quick Step voor UAE Team Emirates: “Deze overstap komt op het juiste moment”

“Joao heeft veel kwaliteiten, we twijfelen er niet aan dat hij een steunpilaar zal zijn in het team”, stelt Joxean Matxin Fernandez, manager van het team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. “Hij is een enorm getalenteerde en veelzijdige renner. Ik ben er zeker van dat we met hem in de ploeg veel successen zullen boeken.”

“Ik kijk echt uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière en leven”, aldus Almeida. “De overstap naar UAE Team Emirates komt voor mij op het juiste moment. Het team groeit elk jaar, ik kan niet wachten om er deel van uit te maken.”

In elke rittenkoers die Almeida dit jaar reed, eindigde hij in de top tien: derde in de UAE Tour, zesde in Tirreno-Adriatico, zevende in de Ronde van Catalonië en zesde in de Giro. De Portugese tijdritkampioen werd vorig jaar vierde in de Ronde van Italië. Almeida is bezig aan zijn tweede seizoen bij Deceuninck-Quick Step, dat hem eind 2019 overnam van Hagens Berman Axeon, het opleidingsteam van Axel Merckx.