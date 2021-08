Lionel Messi domineert Spaanse voorpagina’s en krijgt zelfs analisten aan het huilen

LEES OOK. Barcelona neemt afscheid van clubicoon Lionel Messi: einde van een tijdperk of een spelletje blufpoker?

“Beide partijen betreuren diep dat de wensen van zowel speler als club niet konden vervuld worden”, liet Barcelona weten in een officieel statement. “Hoewel er een overeenkomst was tussen Barcelona en Messi met de duidelijke intentie om met elkaar verder te gaan en vandaag een nieuw contract te tekenen, kan dit niet geformaliseerd worden door economische en structurele obstakels.”

De Spaanse voorkranten logen er niet om:

Gewezen Barcelona-kapitein Carles Puyal had het over een “zware dag” en wenste Messi veel succes in zijn verdere loopbaan. “Heel erg bedankt voor alles Leo. We kunnen je nooit bedanken voor alles wat je ons hebt gegeven. Ik wens je het beste.”

Bij het beruchte El Chiringuito gingen ze opnieuw de emotionele toer op. Presentator Josep Pedrerol kwam zelfs vroeger terug uit vakantie om het uitvoerig over het vertrek van Messi (en Kylian Mbappé naar Real Madrid) te hebben. Het leverde alweer intense beelden op, met wenende analisten.

