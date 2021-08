Vaccinatienieuws eerste en tweede prik

Sinds gisteren 5 augustus kan je een nieuwe afspraak maken voor je tweede prik. “Want een tweede dosis krijgen op een later moment is veiliger dan helemaal geen tweede dosis”, melden de verantwoordelijken. Hoe je een nieuwe afspraak maakt vind je terug via https://www.laatjevaccineren.be/inhaalvaccinatie-je-tweede-coronavaccin-gemist?

Eerste prik:

Woon je in Leopoldsburg of Ham, ben je 18 jaar of ouder en heb je nog geen eerste vaccinatie gehad? Tijdens de prik-in kan je op vrijdag 6 augustus van 17.00 tot 20.00 uur zonder afspraak langskomen voor vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin. Staf Boons