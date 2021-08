Zes redenen waarom Jolien D’hoore en Lotte Kopecky terecht het podium in de ploegkoers ambiëren: “We gaan absoluut voor een medaille”

Spoelt Lotte Kopecky (25) de zure nasmaak van haar vierde plaats in de wegrit definitief door? Met Jolien D’hoore (31) verdedigt ze straks de grootste Belgische medaillekans in het baanwielrennen. Vier jaar geleden werden ze samen wereldkampioen in de ploegkoers. Wordt het ook nu goud? “We zouden teleurgesteld zijn als we geen medaille pakken.” Zes redenen waarom het wel zal lukken.