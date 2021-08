Derde ronde is eindstation voor wederoptredende Rafael Nadal in Washington

Rafael Nadal (ATP 3) heeft zich donderdag op het ATP-toernooi van Washington niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de achtste finales van het Citi Open ging de Spanjaard er in drie sets uit tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 50): 6-4, 1-6 en 6-4.

Woensdag vierde Rafa in de Amerikaanse hoofdstad zijn rentree op de courts met een zege. In de tweede ronde - als topreekshoofd moest hij de openingsronde niet spelen - haalde de Spanjaard het toen in drie sets van de Amerikaan Jack Sock (ATP 192): 6-2, 4-6 en 7-6 (7/1).

Voor Nadal was het de eerste wedstrijd sinds de halve finales op Roland Garros, toen hij verloor van Novak Djokovic. Nadien nam hij de tijd om te herstellen van een voetblessure, waardoor hij niet kon aantreden op Wimbledon en de Spelen van Tokio.