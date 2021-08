OVERZICHT. Deze Belgen komen vrijdag in actie: alle ogen op D’Hoore en Kopecky

Op het WK in Berlijn strandden D’Hoorde en Kopecky nog op plaats vier. In Tokio hopen ze minstens één plaats beter te doen.

Na een historische dag met twee gouden medailles in twee verschillende sporten dient zich voor Team Belgium een kalmere vrijdag aan. Maar ook een kalme dag kan een mooie dag worden, Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky zijn in de ploegkoers een van de vele duo’s die in aanmerking komen voor een medaille. De Belgian Tornados en de jumpingploeg kunnen dan weer de basis leggen voor eremetaal op zaterdag.

00u30, golf, derde ronde vrouwen, Manon De Roey

Manon De Roey begint op een gedeelde elfde plaats aan de derde rond van het golftoernooi voor vrouwen. De Roey zette een tweede ronde neer van 67 slagen, vier onder par. Het doek valt zaterdag met de vierde en laatste ronde, waar aan het einde de medailles uitgedeeld worden.

10u15, ploegkoers vrouwen, finale, Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky

De ploegkoers bij de vrouwen belooft een open strijd te worden met wel acht landen die een medaille kunnen pakken. Ons Belgisch duo Jolien D’Hoorde en Lotte Kopecky is een van de kanshebbers.

Jolien D’hoore is in Tokio aan haar derde en laatste Spelen toe en is daarom supergemotiveerd. Lotte Kopecky wil na haar vierde plaats in de wegrit eindelijk oogsten.

13u25-13u40, atletiek, 4X400 m mannen reeksen, Belgian Torandos

Na de vijfde plaats van de gemengde aflossing en de finaleplaats van de Belgian Cheetahs is het aan de mannelijke estafetteploeg op de 4x400m om aan het Spelen te beginnen. De Belgian Tornados mogen zaterdag de finale lopen als ze in hun reeks bij de eerste drie eindigden of een van de twee beste verliezende tijden laten noteren. Na hun bronzen medaille op het WK in Doha hopen de Tornados op hun eerste olympische eremetaal. In de voorbije drie olympiades grepen ze er telkens net naast (vierde in 2008, vijfde in 2012 en vierde in 2016).

12u, jumping, teamcompetitie kwalificatie, Pieter Devos (met Claire Z) , Jérôme Guery (Quel Homme de Hus), Gregory Wathelet (Nevados)

België kende een teleurstellende individuele jumpingfinale, maar hoopt op revanche in de teamcompetitie. Ons land staat nummer één op de wereldranking en heeft van deze wedstrijd een topprioriteit gemaakt.

Bondscoach Peter Weinberg heeft Niels Bruynseels (Delux van T&L) in laatste instantie vervangen door reserve Pieter Devos (met Claire Z) voor de kwalificaties. De resultaten van de drie beste ruiters tellen mee en de top tien mag zaterdag de finale betwisten. Daarin worden de tellers weer op nul gezet.