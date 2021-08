IN BEELD. Rouwende Barcelona-fans zoeken ’s avonds troost bij elkaar aan Camp Nou

Het nieuws sloeg in als een bom. Lionel Messi vertrekt bij FC Barcelona. De hele voetbalwereld stond in rep en roer. Voor één groep in het bijzonder werd het een treurige avond: de fans van Barça. Zij zagen in een ruk hun geliefkoosde speler de deur achter zich dicht trekken bij de club van hun hart. Donderdagavond kwamen aan Camp Nou heel wat supporters samen om elkaar een hart onder de riem te steken.