Met bijna 15.000 leden is de Facebookpagina ‘Ge zijt van Diepenbeek als …’ één van de grotere in haar soort. Opmerkelijk, zeker als je weet dat er goed 19.000 Diepenbekenaren zijn. Luc Vannitsen startte de groep op 30 januari 2014. “Elke gemeente had er één en ik wil opboksen tegen de steden rondom ons.”