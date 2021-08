In de Maasstraat in Ophoven (Kinrooi) heeft aannemer Davy Van Broekhoven de werken moeten stilleggen aan vier nieuwbouwwoningen. “Kolonies oeverzwaluwen zijn zich gaan nestelen in de uitgegraven kelderwanden”, zegt aannemer Van Broekhoven. “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik hiermee geconfronteerd word.”