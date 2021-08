De tafels en stoelen gingen in de jaren vijftig vlotjes aan de kant als zanger Tony Geys één van de lokale cafés van Eksel binnenstapte. Hij was zowat de Bobbejaan Schoepen van Limburg. De laatste jaren verbleef hij in een verzorgingstehuis. Maar The show must go on, zo vond Tony. Zelfs tijdens corona zong hij zijn liedjes, desnoods vanuit de gang.