HASSELT

Steeds meer Belgische rokers laten zich verleiden om een namaaksigaret op te steken. Uit een recent onderzoek van KPMG blijkt dat er vorig jaar bijna 200 miljoen stuks in ons land zijn gerookt. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van het jaar voordien. Woensdag rolde de douane tijdens de grootste actie tegen namaaksigaretten ooit in ons land vier illegale fabrieken op.