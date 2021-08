AA Gent kan blamage maar nipt voorkomen: Buffalo’s halen na rust 0-2 achterstand op

Halfweg leken de Buffalo’s op weg naar een vroege Europese uitschakeling want het enthousiaste Rigas FS stond na 45 minuten zowaar 0-2 voor in de Ghelamco Arena Maar een dolle achtervolging in de tweede helft leverde alsnog een gelijkspel op en die vormt een levenslijn voor het team van Hein Vanhaezebrouck die volgende week in Riga vol aan de bak zullen moeten gaan om een plekje te veroveren in de play-off van de Conference League.