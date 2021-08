Achter de schermen van ‘Bittersweet sixteen’, de tienerkomedie van het gezin Jan Verheyen: “Als er een discussie is, moet ik vaak het onderspit delven”

“Met drie op de set werken is makkelijker dan met twee”, vindt Anna Verheyen (15). Dus staat de dochter van regisseur Jan Verheyen (58) nu samen met haar vader en moeder Lien Willaert (45) op de set van haar eigen tienerkomedie ‘Bittersweet sixteen’. Daar wordt in een stevig tempo gewerkt, want de film moet in de kerstperiode al in de zalen komen. “Het ging nipt zijn, maar het valt geweldig mee met ons drieën”, zegt Jan.