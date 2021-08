Woensdag organiseerde Politie Carma een actie op verkeer en overlast op drie locaties in Bree en Genk. In totaal werden 150 voertuigen gecontroleerd. Twaalf bestuurders droegen geen gordel. Een aanhangwagen werd getakeld omdat de eigenaar geen verzekering, keuring of inschrijvingsbewijs kon voorleggen. De politie stelde daarnaast een zevental pv’s op voor onder meer de keuring, het rijbewijs en de technische eisen van het voertuig.

