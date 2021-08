De politie van Sint-Truiden registreerde donderdagochtend drie inbraakmeldingen. In de Luikerstraat bleef het bij een poging om een gebouw binnen te dringen terwijl op de Luikersteenweg koper van een werf werd gestolen. In de Gippershovenstraat ging het om een woninginbraak. De buit is nog niet bekend. ppn