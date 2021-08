Lior Refaelov dirigeert Anderlecht met goal en twee assists naar overwinning tegen Laçi

Anderlecht proefde opnieuw van Europa en het smaakt naar meer. Zoals dat hoort was KF Laçi slechts een amuse-gueule dat snel werd verorberd: 0-3. De terugmatch volgende week is niet meer dan een formaliteit. Maar mogelijk nog belangrijker: RSCA heeft er een wapen bij dankzij Lior Refaelov. Die scoorde zelf, maar na twee van zijn goeie corners trilden de netten ook. Dat was eveneens een eeuwigheid geleden.