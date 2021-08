Een zestiger uit As raakte donderdag rond 7.40 uur gewond bij een ongeval op de Weg naar As in Genk. De man reed met de auto tegen een verkeerslicht en verlichtingspaal.

Een fietser (31) kwam woensdag rond 17.30 uur ten val op de Oosterring. Dat gebeurde rond 23.50 uur. De Genkenaar liep daarbij verwondingen op.

Nog in Genk botsten woensdag rond 17.30 uur twee auto’s op de Westerring. Een vrouw (24) uit Houthalen-Helchteren was gewond. ppn