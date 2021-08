Nieuwste videoclip van The Weeknd kan je gezondheid schaden

De nieuwste videoclip van The Weeknd (31) blijkt schadelijk voor de gezondheid. Om die reden zullen de beelden niet langer meer getoond worden in Amerikaanse bioscopen van Imax, die de clip in primeur kregen naar aanleiding van de film Suicide squad.

De clip van Take my breath bevat enkele intense lichtflitsen die het risico op een epilepsieaanval doen stijgen. Er zal opnieuw aan de videoclip gesleuteld worden om alle schadelijke flitsen te verwijderen. Take my breath komt vrijdag uit en maakt deel uit van het vijfde studioalbum van de zanger. De song was eerder ook te horen in een promofilmpje van de Amerikaanse delegatie voor de Olympische Spelen. (tove)