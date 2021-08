Stones-drummer Charlie Watts geopereerd

De Britse drummer Charlie Watts (80) zal niet met The Rolling Stones op tournee door de Verenigde Staten gaan. Watts moet revalideren na een medische ingreep. Waarom hij werd geopereerd, is niet duidelijk, maar zijn entourage zegt dat alles succesvol verliep. “Ik werk heel erg hard om opnieuw fit te raken, maar ik moet het advies van de specialisten accepteren: het zal even duren”, zegt Watts. Aangezien de repetities voor de tour al eind augustus beginnen, zit er niks anders op dan een vervanger in te schakelen. Steve Jordan, een muzikale kameraad van Watts, zal voor hem invallen. De man is geen onbekende voor The Stones. Jordan werkte al mee aan solo-albums van Keith Richards. Ook maakte hij deel uit van de liveband van het tv-programma Saturday night live. (tove)