Politie rekent chauffeur in die vluchtmisdrijf pleegt na ongeval in Maasmechelen

Maasmechelen

Een 21-jarige automobilist knalde donderdag, net na middernacht, tegen een elektriciteitspaal en twee geparkeerde voertuigen op de Oude Baan in Maasmechelen. De twintiger pleegde vervolgens vluchtmisdrijf, maar kon tijdens zijn rit al door een alerte politiepatrouille onderschept worden. Zij haalden de jongeman naar de kant op de Louis Mercierlaan. De chauffeur legde een positieve alcoholtest af, had geen geldige verzekering van de auto en in de wagen lag ook nog een fles lachgas.

Omdat de twintiger zich weerspannig opstelde hielden de agenten hem bestuurlijk aan. Fluvius moest ter plaatse de beschadigingen aan de elektriciteitspaal herstellen terwijl de onverzekerde auto werd getakeld. ppn