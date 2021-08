De ontgoocheling van de Tour is doorgespoeld bij ‘De Vlam van Ham’. — © Jered Gruber

Alpecin-Fenix heeft haar selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. De kopman voor de massaspurts in de ploeg van de broers Roodhooft is Jasper Philipsen, die in de laatste grote ronde van het jaar op jacht gaat naar een bisnummer.