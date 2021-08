De Noor Markus Hoelgaard (Uno-X) heeft donderdag in eigen land de eerste etappe gewonnen van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Hij haalde het solo na een ultieme aanval bergaf en is zo meteen de eerste leider in het klassement. Eerste Belg was Aimé De Gendt op een negende plaats.