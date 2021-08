Herlees hier de interviews met onze vijf jonge Limburgse helden

Er staat een nieuwe generatie jonge, Limburgse helden op. Zij blinken uit in muziek, als acteur, in de sport of vooral op sociale media. Wij lieten afgelopen week vijf van hen aan het woord. Een overzicht.

In aflevering één stelden we Arne Claessens (23) uit Diepenbeek voor. Zijn alter ego MrKrul heeft maar liefst 235.000 volgers op TikTok. Die verzamelde hij met heel korte video’s over echo’s in een koeltoren en een speelgoed-dino in het kanaal. “In mijn eerste video zag je een speelgoedautootje door het beeld vlammen en hoorde je het geluid van een F1-wagen. Ik haalde meteen een miljoen views”

DEEL 1. Diepenbeekse Mrkrul heeft 238.000 volgers op TikTok: “Dat ik herkend word, is surreëel”

De tweede jonge held was Instagram-fenomeen Luna Stevens (25). Zij bereikt op dat social media-platform al meer dan 180.000 volgers. Vooral dankzij vrij uitdagende foto’s in badpak, lingerie of zelfs zonder. “Ik ben trots op wie ik ben, hoe ik eruitzie en op mijn lichaam. Dan vind ik dat het gezien mag worden”.

DEEL 2. Instagrammodel Luna Stevens: “Ik ben trots op mijn lichaam en dat mag gezien worden”

In aflevering drie sprak onze journalist met Sabina Nurijeva (23) uit Hasselt, beter bekend als hiphopster Chibi Ichigo. Dankzij haar deelname vorig jaar aan de Slimste Mens ter Wereld is zij waarschijnlijk de bekendste van onze vijf Limburgse helden. “Mijn inspiratie voor mijn teksten haal ik uit het dagelijkse leven. De knaldrang heeft mijn nieuwe album gevoed”.

DEEL 3. Hiphopster Chibi Ichigo: “Alles gaat sneller dan ik ooit had durven dromen”

De actrice Nora Dari (19) is de derde jonge held. De Genkse schitterde vijf seizoenen in de razend populaire jongerenreeks wtFOCK, zit momenteel volop in de opnames van Panna voor PLay4 en timmert hard aan een carrière op het witte doek. “Vroeg of laat hoop ik een eigen productiehuis uit de grond te stampen”, klinkt het ambitieus.

DEEL 4. Nora Dari (19): “Mijn collega’s op de set zijn mijn verheerlijking van Genk al lang beu”

Tenslotte is het de beurt aan de man die begin dit jaar op 1 binnenkwam in de Ultratop met zijn album 130 kilo, rapper Dikke uit Lummen. Mohamed Eddahbi Agounad (23) zoals hij echt heet, blijft er nuchter onder. “Eigenlijk sta ik nog nergens.”

DEEL 5. Lummense rapper Dikke: “Miljoen streams, maar eigenlijk sta ik nog nergens”