Drie besmettingen op Gents dansevenement, voor volgende edities zal organisatie ook gevaccineerden testen

De organisatie van het Gents dansevenement Modul’air heeft drie besmettingen vastgesteld bij zowat 800 bezoekers. De positief geteste bezoekers mochten de terreinen van Flanders Expo niet op. Het testevenement wou bewijzen dat het mogelijk is om met een goede teststrategie veilig te feesten, zonder mondmasker of afstandsregels. Het is de bedoeling om de komende edities alle bezoekers te blijven testen, zelfs gevaccineerde mensen.