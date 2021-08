Vallen, maar toch winnen: Romain Bardet boekt eerste zege in meer dan drie jaar in Ronde van Burgos

Romain Bardet heeft donderdag de derde etappe gewonnen van de Ronde van Burgos, een Spaanse wielerronde voor de Pro Series. Het was de eerste zege in drieëneenhalf jaar voor de Fransman van Team DSM, die ook naar de leiding gaat van het klassement. Domenico Pozzovivo won in de achtervolging de sprint om de tweede plaats.

De derde etappe, over 172 kilometer van Busto de Bureba naar Espinosa de los Monteros, was een eerste echte kans voor de klimmers: in de finale lag de steile Picon Blanco, een beklimming buiten categorie van net geen acht kilometer aan meer dan negen procent gemiddeld. Een vroege vlucht van vier had gezien die finale geen uitzicht op ritwinst.

Bahrain Victorious (met onder meer Mikel Landa, Damiano Caruso en Mark Padun) en de Ineos Grenadiers (met Egan Bernal en Pavel Sivakov) toonden zich op de Picon Blanco, maar ze hadden geen antwoord klaar toen Romain Bardet de oversteek maakte naar de net daarvoor ontsnapte Mikel Nieve en Geoffrey Bouchard. Bardet ging op en over de twee en rondde de top met een kloofje, maar had dan nog achttien kilometer te gaan.

De bochtige afdaling van de slotklim zorgde voor chaos: bij de achtervolgers viel Bouchard, maar niet veel later gebeurde voorin hetzelfde met zijn landgenoot Bardet. Maar de dertigjarige Fransman herstelde zich snel, en nam op de streep alle tijd om zijn eerste zege sinds februari 2018 te vieren. Bardet stond in 2016 en 2017 nog op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk, maar kende de laatste jaren een dipje. Voor zijn nieuwe team DSM eindigde hij eerder dit jaar wel al als zevende in de Giro.

De Italiaan Domenico Pozzovivo won 39 seconden later bij drie achtervolgers de sprint voor de tweede plek, voor de Spanjaarden Landa en Nieve. Ook in het klassement zijn zij de eerste achtervolgers van Bardet, die de leiderstrui overneemt van Gonzalo Serrano. Landa is nu tweede op 0:45, Pozzovivo derde op 0:58. De Ronde van Burgos eindigt zaterdag.