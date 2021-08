Droneaanval, kaping en eerste doden: schaduwoorlog in Perzische Golf escaleert

De Mercer Street werd aangevallen met een drone. Een van de rijkste en invloedrijkste families in Israël baat het uit. — © via REUTERS

Op een week tijd werd in de Perzische Golf een schip door een drone geraakt en een ander gekaapt, terwijl nog vijf andere schepen een alarm uitstuurden omdat ze geen vermogen meer hadden en stuurloos waren. De incidenten volgen elkaar snel op en kunnen op termijn de wereldhandel in de war sturen. Experts vermoeden dat Iran en Israël verwikkeld zijn in een snel escalerende schaduwoorlog en dat Iran druk wil zetten op de onderhandelingen rond het atoomprogramma.