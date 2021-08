Dit voorjaar is de wereld deels heropend en mogen we ook weer vliegen. Toch zijn de halfjaarcijfers van Brussels Airlines geen hoogvliegers. De luchtvaartmaatschappij ging 143 miljoen euro in het rood. Het zoveelste verlies. Hoelang kan Brussels Airlines nog overleven? Hoelang pikt moederbedrijf Lufhansa dit nog? “Terechte vragen”, zegt luchtvaartspecialist Luc De Wilde.