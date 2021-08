Ismael Debjani strandt in halve finales 1500m: “Ik voelde een pijnscheut in mijn achillespees”

Ismael Debjani is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. In de eerste van twee halve finales werd Debjani 11e in 3:42.18. Hij kon zich nooit voorin in de strijd mengen. Uiteindelijk haalde hij de 22ste chrono op 26 finalisten.

Met de zesde beste jaartijd in zijn wedstrijd dankzij zijn Belgisch record in Genève (3:33.06) moest Debjani het opnemen tegen vier leden van de wereldwijde top tien, waaronder de nummer 1, de Keniaan Timothy Cheruiyot.

De Amerikaan Jake Wightman won de eerste halve finale in 3:33.48, voor de Amerikaan Cole Hocker (3:33.87) en de Keniaan Timothy Cheruiyot (3:33.95).

Dinsdag plaatste Debjani zich nog met de scherpste tijd (3:36.00) van alle deelnemers voor de halve finales. Zijn Belgisch record bedraagt 3:33.06.

De vijf besten van beide halve finales en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de finale van zaterdag om 20u40 (13u40 Belgische tijd).

“Al drie weken last van achillespees”

“In het begin werd er heel snel gelopen. Ik denk dat ik na 400 meter doorkwam in 56 seconden”, vertelde Debjani na zijn wedstrijd. “Daarna heb ik gewoon gevolgd. Misschien was het nog de vermoeidheid van dinsdag. Na 850 meter voelde ik een pijnscheut in mijn achillespees. Het is al drie weken dat ik last heb van mijn achillespees. De piste in Tokio is echt zwaar. Op het moment dat ik losliet, kwam ik nog even terug, maar na 1.100 meter had ik het begrepen. Na mijn reeks had ik echt veel last, en de dag nadien ook. Ze hebben me verzorgd maar... Toen ik zag dat ik niet meer bij de eerste zeven zat (die zich konden kwalificeren, red.) ben ik uitgebold.”

Debjani, die “een mooie herinnering overhoudt aan zijn eerste Spelen”, loopt nog de 1.500 meter op de Memorial Van Damme voordat hij zich volgend seizoen zal toeleggen op de 5.000 meter.