Damian Warner pakt goud in tienkamp en rondt als eerste ooit magische kaap van 9000 punten op de Spelen

Damian Warner heeft donderdag de gouden medaille behaald in de tienkamp op de Olympische Spelen in Tokio. De Canadees verzamelde meer dan 9000 punten, een primeur in de geschiedenis van de Spelen.

De 31-jarige Warner eindigde met 9018 punten, de vijfde beste prestatie ooit, voor de Franse wereldrecordhouder Kevin Mayer (8726 ptn) en de Australiër Ashley Moloney (8649 ptn).

Warner werd derde op de Spelen van 2016 in Rio en stond al drie keer op een WK-podium (zilver in 2015, brons in 2013 en 2019).

Thomas Van der Plaetsen blesseerde zich woensdag bij het verspringen, de tweede proef in de tienkamp. Hij is enkele maanden out met een scheur in de hamstringpees, een kneuzing aan de knie en een scheurtje in de ligamenten van de rechtervoet.