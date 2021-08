Ongeslagen sinds 2017: Steven Gardiner is nu ook olympisch kampioen op 400m

De 25-jarige Gardiner, de regerende wereldkampioen en ongeslagen sinds 2017, haalde het in 43.85 voor de Colombiaan Anthony Jose Zambrano (44.08) en Kirani James (44.19) uit Grenada, die voor de derde opeenvolgende keer op het olympisch podium van de baanronde verschijnt. In Londen 2012 pakte James goud, vier jaar later in Rio volgde zilver.

De Amerikanen Michael Cherry (44.21) en Michael Norman (44.31) moesten tevreden zijn met respectievelijk de vierde en vijfde plaats. De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, de olympische kampioen van 2016 en wereldrecordhouder, sneuvelde in de halve finales.