Frankrijk klopt Slovenië van Doncic en speelt basketbalfinale tegen Team USA

De Franse basketbalmannen hebben zich donderdag als tweede team voor de olympische finale in Tokio geplaatst. Na een spannend duel hielden ze het Slovenië van Luka Doncic nipt af met 90-89.

Eerder op donderdag triomfeerden de Verenigde Staten al tegen Australië met 97-78. Zij krijgen zo de kans om revanche te nemen op Frankrijk voor het verloren openingsduel in de groepsfase. Toen werd het 83-76 in het voordeel van de jongens van Vincent Collet.

Ondanks de valse start blijven de VS wel de absolute favoriet voor goud. Op zes van de zeven vorige Spelen ontpopten ze zich tot de toernooiwinnaar. Enkel in 2004 in Athene klaarden ze de klus niet met een bronzen medaille. Slovenië maakt zelf nog kans op brons tegen Australië. Beide partijen vinden zaterdag plaats.