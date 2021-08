Belgian Cheetahs kwalificeren zich in Belgisch record voor finale 4x400m: “We gaan niet lopen om 8ste te eindigen”

De Belgian Cheetahs hebben zich donderdagmiddag geplaatst voor de finale van de 4x400 meter op de Olympische Spelen. Van Den Broeck, Vervaet, Couckuyt en Laus werden derde in hun reeks in een stevig nieuw Belgisch record (3:24.08). Met deze tijd klokten de Belgische dames wel de traagste tijd van alle finalisten, “maar we gaan niet lopen om achtste te eindigen”, zo blikte Imke Vervaet al vooruit naar zaterdag.

In de eerste van twee reeksen in het Olympisch Stadion snelden Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus naar een chrono van 3:24.08, een verbetering van het Belgisch record met ruim twee seconden. Het vorige BR bedroeg 3:26.58. Die tijd liepen de Cheetahs in 2019 in de reeksen op het WK in Doha, waar ze vijfde werden.

Imke Vervaet gaf als vijfde de stok door aan Paulien Couckuyt, die oprukte naar de derde stek. Camille Laus snelde naar de tweede plaats, maar werd op de finish nog geklopt door een Cubaanse. De zege in de eerste reeks ging naar Polen (3:23.10), voor Cuba (3:24.04).

In de nog snellere tweede reeks kwalificeerden de VS (3:20.86), Jamaica (3:21.95) en Groot-Brittannië (3:23.99) zich rechtstreeks voor de finale. Ook Nederland (3:24.01) en Canada (3:24.05) mogen met de snelste verliezende tijden naar de finale.

De Belgische aflossingsploeg kon niet rekenen op Cynthia Bolingo, de Belgische recordhoudster op de 400m. Zij sukkelt met een hamstringblessure.

“Sterk team in de breedte, zelfs zonder Bolingo”

“Ik denk dat ik een goede reactiesnelheid had”, zo keek Naomi Van den Broeck (51.6) terug op de start van de race. “Ik was zeer blij dat ik mocht lopen. Ik denk dat ik een betere race zou hebben kunnen lopen. Er is nog ruimte voor verbetering. Maar in mijn eerste race met de meisjes een olympische finale halen, dan kan ik niet klagen.”

Van den Broeck gaf het stokje in vijfde positie door aan Imke Vervaet (50.7). “Ik had nooit gedacht dat we zo snel zouden lopen en ons zeer scherpe record van Doha zouden verbeteren”, reageerde Vervaet, die er in 2019 ook bij was toen de Cheetahs op het WK in de Qatarese hoofdstad Doha het vorige record vestigden. Vervaet heeft in Tokio al vijf races achter de rug. “Ik moet toegeven dat ik doodop ben, maar de adrenaline heeft zijn werk gedaan. Ik heb nu een dag rust en zaterdag komen we terug om te proberen nog beter te doen. We gaan niet lopen om achtste te eindigen.”

Vervaet hield de vijfde plaats vast en lanceerde Paulien Couckuyt (51.08), die oprukte naar de derde plaats. “Voor een olympische wedstrijd ben je altijd fris en ik had nog veel zin om deze aflossingswedstrijd te lopen”, verklaarde Couckuyt. De nationale recordhoudster op de 400 meter horden ambieert zaterdag even goed te doen als in Doha. “Natuurlijk is alles mogelijk, maar de Verenigde Staten en Jamaica zijn van een hoger niveau. We gaan het maximum geven en misschien een heruitgave proberen te doen van onze top vijf in Doha.”

Ook Camille Laus (50.61), die op weg leek naar een tweede plek, maakte de vergelijking met Doha. “Ik ben een beetje gefrustreerd dat de Cubaanse mij vandaag op het einde nog voorbijstak. We gaan doen zoals in Doha, waar de Oekraïense mij had gepasseerd en wij hen klopten in de finale. We hebben allemaal supergoed gelopen. Dat is zeer bemoedigend voor overmorgen. We hebben getoond dat we een zeer, zeer goed team hebben en sterk zijn in de breedte, zelfs zonder Cynthia (Bolingo, geblesseerd teruggekeerd naar België, red.)”.

