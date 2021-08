Ein-de-lijk. Na jaren van opofferingen voor deze Spelen, is de olympische titel eindelijk een feit voor de Red Lions. In een razendspannende finale klopten ze Australië na shoot-outs. Dat de verlossing enorm was, spreekt voor zich. En dat was ook in het thuisfront zelf het geval. Hieronder een reeks van beklijvende foto’s.