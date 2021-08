Nafi Thiam en Red Lions zorgen voor historische dag in Belgische sportgeschiedenis

Donderdag 5 augustus 2021 is een historische dag geworden in de Belgische sportgeschiedenis. Want met twee olympische titels, eentje voor de Belgische hockeymannen en eentje voor Nafi Thiam in de zevenkamp, werd het een dag die in de geschiedenisboeken met een gouden randje omlijnd zal worden. En wel om deze vier redenen.

1. Dubbel goud

Twee keer waren de Belgische olympiërs de topfavoriet, twee keer was het prijs. De Red Lions trapten het Belgische feestje in Tokio op gang. In een titanenduel tegen de nummer 1 van de wereld Australië en na een razend spannende shoot-out pakten de Red Lions hun revanche voor de verloren finale van Rio 2016. Na zilver, nu eindelijk goud voor de Belgische hockeymannen. Een bekroning voor de paleisrevolutie die het hockey sinds 2007 doormaakte.

En dan moest Nafi Thiam nog komen, want ook zij maakte een paar uur later haar favorietenrol waar en haalde de gouden medaille binnen in de zevenkamp.

2. Nafi Thiam volgt als eerste Belg ooit zichzelf op

Ook Nafi Thiam deed dus wat van haar verwacht werd. Was ze op de eerste dag nog – tussen aanhalingstekens – weifelend gestart, dan zette ze donderdag de puntjes op de i. Dankzij goede prestaties in het verspringen en het speerwerpen klom ze naar de kop van het klassement, waarna ze die in de afsluitende 800m niet meer afgaf. Goud voor Thiam. Een historische prestatie. De atlete is immers de allereerste Belgische olympiër die erin geslaagd is zijn of haar olympische titel te verlengen.

© AFP

3. Voor het eerst sinds 1924 drie keer goud

En daar stopt de goudnieuwsshow - pun intended - niet. Want nadat eerder ook turnster Nina Derwael haar favorietenrol met glans verzilverde, telt België op deze Spelen al drie gouden medailles en dat is het beste Belgische resultaat in net geen eeuw. De laatste keer dat België immers met drie gouden plakken huiswaarts mocht keren was na de Spelen van Parijs in 1924.

© BELGA

4. Naar 22e plaats op medaillespiegel.

Dankzij de goede prestaties van de Red Lions en Nafi Thiam maken we dan ook nog eens een flinke sprong in de medaillespiegel. Vooraf stond België slechts 44e op de medailleranking, maar door het dubbele goud zijn we ondertussen opgeklommen naar een 22e plek. We tellen ondertussen vijf medailles: drie keer goud (Thiam, Red Lions, Derwael), één keer zilver (Van Aert) en één keer brons (Casse). Om dan nog maar te zwijgen van al onze vierde plekken.

Bekijk de medaillespiegel hier!

© BELGA