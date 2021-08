Nafi Thiam verovert tweede Belgische gouden medaille binnen het uur, revelatie Noor Vidts strandt op plek vier

Nafi Thiam heeft zichzelf opgevolgd als olympisch kampioen in de zevenkamp. De Naamse atlete begon met een bonus van 64 punten op Anouk Vetter aan de afsluitende 800 meter en daarin hield ze stand. Thiam is zo de eerste Belg ooit die twee olympische titels na elkaar pakt. Noor Vidts liep alweer een PR en won het afsluitende nummer, maar strandde op plek vier.

Een goede dag, zonder meer. Dat was de conclusie na de eerste vier proeven van Nafi Thiam in de meerkamp. Ze liet geen uitschieters noteren, won wel het hoogspringen maar bleef met 1m92 tien centimeter onder haar persoonlijk record. Het zorgde ervoor dat de strijd om het goud spannend beloofde te worden, ondanks het uitvallen van Katarina Johnson-Thompson. De Nederlandse Anouk Vetter ging na de eerste dag aan kop en dat zou een stevige uitdaging worden voor Thiam.

Maar Thiam zette in het verspringen al even orde op zaken, met een sprong van 6m60. Daarmee deed ze 13 centimeter beter dan Vetter, die onze landgenote zag naderen tot op 4 punten. Achter hen bleef Vidts op een hoog niveau acteren. Met 6m32 sprong ze geen persoonlijk record, maar nestelde ze zich wel nog steeds op een derde plek in de tussenstand.

© BELGA

In het speerwerpen liet Thiam vervolgens zien dat ze nog steeds de te kloppen meerkampster is. De Naamse gooide de speer bij haar tweede poging 54m68 ver, goed voor de zege in de voorlaatste proef. Vetter - die in de tweede groep zat - raakte niet verder dan 51m20 en zag Thiam zo vlak voor de slotproef over haar springen. De titelverdedigster telde 64 punten meer, omgerekend betekende dit dat Thiam 4,4 seconden mocht toegeven op Vetter in de afsluitende 800 meter.

Een uitdaging die normaal geen probleem mocht zijn. De besttijd van Thiam (2:15.24) was sneller dan die van Vetter (2:17.71). En zo geschiedde want onze landgenote kwam nooit in de problemen en liep in een tijd van 2:15.98 naar het goud, Vetter was al blij met zilver.

Voor Vidts was het speerwerpen traditioneel het minste nummer, maar ook hier zette de 25-jarige atlete stappen. Ze gooide drie keer verder dan haar vorige persoonlijke record, de verste poging landde op 41m81. Door die prima prestatie bleef ze vijfde in de stand, en was brons echt niet onhaalbaar. Vidts moest 3.5 seconden sneller lopen dan Williams en Oosterwegel op de 800 meter. Ze zette fors aan in de laatste ronde en liep naar een fantastisch PR met 2:09:05, maar de Nederlandse verloor slechts twee seconden en pakte het brons.

© AFP