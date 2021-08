Succescoach Shane McLeod neemt afscheid van zijn Lions met olympisch goud: “Ik hou van deze jongens”

“Ik hoop op een sprookjesachtig einde van een heel mooi sprookje.” De belangrijkste match van de Red Lions werd tegelijk het laatste ‘kunstje’ – al is dat oneerbiedig uitgedrukt – van Shane McLeod (52). De Nieuw-Zeelander zet een stap opzij als bondscoach en neemt een sabbatjaar met zijn familie. “Mijn laatste speech geven, is heel moeilijk”, zei hij vooraf. Lees hier het interview dat onze man vlak voor de gouden match met de architect van de Red Lions had.