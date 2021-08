Steeds minder groen op Europese coronakaart: Zweden en Finland oranje, Frankrijk en Italië roder

De coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ziet steeds meer oranje en rood. Uit de nieuwe update blijkt dat nu ook Zweden en Finland oranje kleuren. En ook steeds meer regio’s in Frankrijk kleuren rood.

In Frankrijk zijn er nog slechts vier regio’s over die oranje kleuren. De rest van het land kleurt rood tot donkerrood. Spanje kleurt nu volledig donkerrood en ook in Italië kunnen nu rode regio’s gevonden worden. Hetzelfde geldt voor Griekenland. Ook onze noorderburen blijven rood en ook Denemarken ziet bij helemaal rood. Estland en IJsland staan nu ook op de rode lijst.

Daarnaast kleur Scandinavië ondertussen bijna volledig oranje. Finland en Zweden zijn op één kleine regio na helemaal oranje. Enkel Noorwegen heeft nog groene regio’s. Litouwen ziet ook oranje. En ook Italië zijn enkele groene regio’s overgegaan naar oranje.

De nieuwe kaart — © ECDC

Zo zag de vorige kaart op 29 juli er uit. — © ECDC

(sgg)