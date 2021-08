Kuddewaakhonden voor Limburg opgeleid in Ardens wolvengebied. — © TV Limburg

De Spaanse kuddewaakhonden die Limburgse schapen moeten beschermen, worden vandaag opgeleid in Ardens wolvengebied. Welkom Wolf vzw start met een crowdfunding om ze aan te kopen. De geldinzamelingsactie komt er nadat vorige week in Houthalen-Helchteren nog maar eens schapen doodgebeten zijn door de wolf. En nadat al een Spaanse hond vergiftigd werd in Houthalen-Helchteren.