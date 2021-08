MVP Vladimir Mihailovic verlaat Okapi Aalstar en keert terug naar Montenegro

De Montenegrijnse point guard Vladimir Mihailovic, die vorig jaar bij Aalst verkozen werd tot beste speler in de Belgische competitie, verlaat Okapi. Hij trekt naar de Montenegrijnse landskampioen Mornar Bar.

Na verschillende glansprestaties vorig seizoen, waaronder een 40 punten match tegen Antwerp, keert de 31-jarige point guard terug naar zijn geboorteland.

Vorig seizoen was Mihailovic goed voor gemiddeld 19,3 punten, 4,2 rebounds en 3,8 assists in dertig minuten. Daarmee sleepte hij de MVP-titel van het afgelopen seizoen in de wacht.