Mark Cavendish maakt wederoptreden in Ronde van Denemarken, ook Remco Evenepoel is van de partij

Mark Cavendish maakt drie weken na zijn fenomenale Tour waarin hij goed was voor vier ritzeges en de groene trui zijn wederoptreden in de Ronde van Denemarken (2.Pro). Dat meldt Deceuninck-Quick Step woensdag. Met thuisrijder Michael Mørkøv en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold krijgt the Manx Express een fameuze lead-out mee. Ook Remco Evenepoel is van de partij, na zijn doortocht op de Olympische Spelen.