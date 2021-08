Kenny De Ketele sluit olympische omnium na puntenkoers af als dertiende, het goud is voor de Brit Matthew Walls

Kenny De Ketele heeft het omnium in het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Tokio op de dertiende plaats afgesloten. De Brit Matthew Walls gaat met het goud aan de haal.

De Ketele kon zich in de puntenkoers, het laatste van vier onderdelen van het omnium, na tien sprints (verspreid over 25 pistekilometers) niet meer in de kijker rijden. Hij scoorde geen punten meer en zakte naar de dertiende plaats (70 ptn) in het eindklassement.

De 36-jarige De Ketele begon het omnium donderdag met een elfde plaats in de scratch (20 punten). In de tempokoers eindigde hij als zevende, wat hem 28 punten opleverde voor de totaalstand. In de afvalling liet hij zich halfweg verrassen en sprokkelde hij 22 punten.

© BELGA

Walls stelde in de puntenkoers zijn gouden medaille veilig en sluit het omnium met 153 punten af. De Nieuw-Zeelander Campbell Stewart volgt als tweede met 129 punten, voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani (124 ptn).

Zaterdag (9u55 Belgische tijd) rijdt De Ketele nog met Robbe Ghys de koppelkoers.