Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt? Of heb je beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Dan kan je tot 11 september deze bordeaux of grijze zakken van Limburg.net naar het recyclagepark brengen.