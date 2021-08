General manager Koen Umans: “Coach Mestdagh en assistent Cornia verlengen is plan A”

Groot zijn in een nederlaag, dat deden de Belgian Cats “The day after” de dramatische opdoffer versus Japan in de kwartfinale van de Olympische Spelen in Tokio. De Cats stonden televisie en geschreven pers immers te woord in de mixed zone van het olympisch dorp. “Plan A is om door te gaan met coach Philip Mestdagh en assistent Pierre Cornia,” zei een nog steeds zwaar aangeslagen general manager Koen Umans.