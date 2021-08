Gekapte treurbeuk keert terug als zitbank

Het was een vertrouwd beeld, de imposante treurbeuk die voor de kerk van Nieuwerkerken stond. Maar na de heraanleg van het gemeenteplein kreeg de boom het moeilijk. Nadat verschillende pogingen om de boom te redden mislukten, is de unieke boom in het voorjaar 2021 toch afgestorven. Toen hij daarom in mei noodgedwongen werd gekapt, besloot de gemeente al om van de stam een zitbank te maken. Die belofte wordt nu ingelost want enkele vakmannen zijn volop bezig om een zitbank uit de boom te zagen. Eens klaar krijgt die een plekje in de buurt van de kerk. Op de plaats waar de boom vroeger stond, wordt in het volgende plantseizoen een nieuwe treurbeuk geplant. len