Minister Lydia Peeters wil veerpont eind augustus terug in de Maas zien varen

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

Aan het veerpont in Meeswijk zijn de werken gestart om de volledige straat van het talud op te breken. “Doel is het veerpont eind augustus terug in de Maas te laten varen tussen Nederland en België,” aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Over de aanleg van de nieuwe straat zit minister Peeters vandaag donderdag aan tafel met Fluxus. Fluxus heeft een gasleiding lopen vlak langs de Maas.