Het is nog altijd gitzwarte ellende in Pepinster en omgeving, drie weken na de overstromingsramp. Sommige overlevers krijgen eindelijk enige hulp, maar voor Cynthia en Marcel, allebei 46, is er nog geen oplossing. Sinds de ramp leven ze in tentjes op de spoorwegberm, vlak bij het station van Pepinster.